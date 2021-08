Dybala-Juve: incontro proficuo. Le ultime su Pjanic

In mattinata si è svolto l’incontro tra l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, e la dirigenza della Juventus. È stato un summit che è servito per fissare dei paletti sulla reciproca volontà di andare avanti rispetto al contratto in scadenza a giugno 2022. La Joya guadagna circa 7,5 milioni, la società bianconera proporrà un adeguamento di un altro milione più eventuali bonus in modo tale da trovare una lunga intesa. Ci sarà un altro vertice, probabilmente la prossima settimana per mettere tutto nero su bianco. Intanto domani la Juve affronterà il Barcellona in terra catalana nel Trofeo Gamper, e sarà un’occasione per parlare nuovamente di Miralem Pjanic che freme per tornare nel club del presidente Agnelli e avendo detto no nelle ultime settimane ad un altro paio di proposte. La Juventus ha due chiodi fissi in mente: il bosniaco e Locatelli, non per forza alternativi visto che la volontà juventina è quella di provare un altro affondo per il centrocampista del Sassuolo.

Foto: Instagram giocatore