Dybala-Inter, incontro in sede! Il video

Paulo Dybala e l’Inter. Una lunga, lunghissima, rincorsa: la Joya ha aspettato soltanto il club nerazzurro, in questi minuti è in corso l’incontro tra Marotta, Ausilio, il suo agente Antun e gli intermediari Petralito e De Vecchi. Per l’Inter non era certo un optional, ma una grande opportunità da cogliere a parametro zero. Malgrado mille interpretazioni diverse, tante squadre accostate a Dybala, silenzi, omissioni, eventuali e varie. Ora entriamo nel vivo di una lunga storia che poi meriterà diversi approfondimenti. Intanto, è giusto aspettare: incontro in corso.