Dybala incanta (due assist): El Shaarawy e un gioiello di Abraham, 2-0 Roma a La Spezia

La Roma vince a La Spezia. La squadra guidata da José Mourinho supera con uno 0-2 lo Spezia guidato da Luca Gotti. I giallorossi avanzano in classifica, salgono in solitaria al quarto posto con trentasette punti: a più tre sui cugini della Lazio (dovranno giocare martedì contro il Milan).

Prima frazione ruvida, una partita per niente facile per i giallorossi che trovano il vantaggio in uno dei pochi tentativi verso la porta di Dragowski. Al 45′ Dybala trova El Shaarawy in area di rigore, quest’ultimo non spreca e porta il risultato sullo 0-1. Parte il secondo tempo ed arriva la doccia gelata per i padroni di casa: Abraham al 49′ – servito anch’egli da La Joya – regala il secondo gol alla squadra dello Special One. Nei restanti minuti di gioco, la squadra capitolina si limita ad amministrare (senza rischiare) il doppio vantaggio ottenuto precedentemente.

Foto: Twitter ufficiale Roma