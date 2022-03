Dybala in dubbio per lo Spezia: Allegri potrebbe optare per la prudenza

La settimana prossima potrebbe essere determinante per il futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus. Prima dell’appuntamento per valutare la situazione e capire come procedere, i bianconeri domani pomeriggio scenderanno in campo contro lo Spezia per continuare la marcia verso l’obiettivo minimo della Champions League. L’argentino negli ultimi giorni sembrava pronto per il rientro e puntava proprio all’impegno contro i liguri. Però fino a ieri non ha ancora effettuato un allenamento intero in gruppo, motivo per cui potrebbe prevalere la prudenza. Il calciatore scalpita anche per far vedere di poter stare nella Juventus del futuro, ma Allegri non vuole perderlo di nuovo in un momento decisivo della stagione con il ritorno degli ottavi di finale di Champions in arrivo. Il tecnico parlerà in conferenza stampa nel primo pomeriggio e darà qualche notizia in più sul suo numero 10.

Foto: Twitter Juventus