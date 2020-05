Dybala: “Il calcio mi manca tanto. La quarantena? Non è una vacanza, ma ho scoperto lo yoga”

Paulo Dybala racconta la sua quarantena. L’attaccante argentino della Juve ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali Adidas: “Non pensavo che il calcio mi potesse mancare così tanto, giocare e fare allenamenti. Ho bisogno di tornare a praticarlo, vedere i miei compagni e amici e toccare il pallone. A casa gioco, ma non è la stessa cosa. Ho bisogno di mettermi gli scarpini, correre, fare gol… Come dico sempre, quando hai una passione, fai di tutto per lei. La quarantena? Non è come una vacanza, dove sai già per quanto tempo resterai fermo e sai che l’unico lavoro è rilassarsi e mantenere un po’ la forma. Mi alleno a casa da quando mi hanno dato la possibilità di fare qualche allenamento con attrezzi. Non sappiamo quando ricominceranno gli allenamenti e io nel frattempo sto cercando di tenermi in forma. Stare isolati a casa per tanto tempo mi ha fatto provare nuove cose. Ad esempio ho trovato una passione nello yoga e ho capito che mi aiuta moltissimo. La vita da calciatore? Molte persone pensano che nasciamo già a 20 anni e abbiamo già tutto pronto, mentre molto spesso noi veniamo da piccole città. A me non è mai mancato nulla, ma vengo da una piccola città con 7mila abitanti, con il sogno di giocare in stadi importanti. Sembrava impossibile. Attualmente se mi guardo indietro dico che è stato molto difficile crederci e arrivare così lontano”, ha concluso Dybala.

Foto: Twitter ufficiale Juve