Dybala: “Ho stretto i denti, non ero al 100%. L’abbiamo giocata come una finale”

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Salisburgo.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita molto difficile, ma l’abbiamo vissuta come una finale dal primo minuto e abbiamo disputato una partita molto bella e combattuta”.

Hai stretto i denti per essere in campo “Ovviamente, per queste partite so di dover dare qualcosa in più anche se non sono al 100%. Ho stretto i denti e per fortuna abbiamo vinto”.

Sul momento: “Non immaginavo tutta questa passione, quando stai dentro vedi le cose in un’altra maniera e la gente è incredibile. Noi diamo sempre qualcosa in più anche per loro”.

Dove può arrivare questa squadra? “Con un allenatore come Mourinho che sa affrontare queste partite è diverso, ci dà gli elementi per giocare queste gare. Noi dobbiamo pensare alla Cremonese”.

