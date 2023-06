Dybala: “Ho due anni di contratto. Ci sarà tempo per parlare del futuro”

Il suo gol su rigore al 90′ ha permesso alla Roma di chiudere il campionato al sesto posto, portando i giallorossi nuovamente in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il fantasista giallorosso, Paulo Dybala, ha così parlato dopo la gara contro lo Spezia: “Per noi era una partita difficile ma sapevamo che ci giocavamo un posto in Europa. La squadra ha dato tutto e abbiamo vinto. La gente è incredibile, anche oggi dopo aver perso una finale è difficile sostenere la squadra. Loro sono stati con noi tutto l’anno, oggi si meritavano di festeggiare questo passo in Europa”.

Poi ha proseguito: “Se ho voglia di continuare con Mourinho a lungo? Ora è importante godersi il momento, ci sarà tempo per parlare del futuro”. E sulla permenaneza a Roma: “Io ho due anni di contratto qui”.

Foto: Instagram Roma