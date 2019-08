Dybala “gioca” sempre per Marotta. Questa fase di stand-by…

Da mercoledì sera non abbiamo più creduto alla possibilità di un trasferimento last minute in Premier di Paulo Dybala. E anche se avesse cambiato idea nella tarda mattinata di ieri (giovedì), ci sarebbe stata la Juve a mettersi di traverso, semplicemente perché non ha in mano un sostituto, ulteriore conferma che il naufragio dello scambio con Lukaku (e relativo trionfo dell’Inter) ha condizionato le strategie bianconere. Una cosa è sicura: Paulo è ancora dentro la Juve soltanto perché non sono andate in porto operazioni di mercato, quindi non è intoccabile. Gli estimatori non mancano, lui ha sempre detto che vorrebbe restare, ma ha ormai capito che la il club bianconero ha deciso di cederlo. Questa fase di stand-by aiuta molto l’Inter che ha l’asso in mano (Lukaku) e che contemporaneamente è consapevole come la Juve farà di tutto per prendere Icardi. E nello stesso tempo un eventuale scambio con Dybala oggi per l’Inter non è una necessità, con tutte le difficoltà del caso, ma al massimo un’opportunità. All’interno di questo giochino convivono Dzeko (che vuole l’Inter), Higuain (che non vuole lasciare la Juve e che per ora resisterà alla Roma) e chissà quanti altri intrecci ci saranno. Intanto Dybala ha “giocato” davvero per Marotta, rifiutando tutto e consentendo così a Lukaku di coronare il suo sogno nerazzurro. Meglio di così, per l’Inter…

Foto: Twitter personale Dybala