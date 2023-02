Dybala: “Futuro? A fine anno non so cosa succederà”

Paulo Dybala ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare in Austria contro il Salisburgo. Alcune parole de La Joya: “Salisburgo? È una squadra che gioca la Champions, quindi vale tanto. Non è semplice affrontarla, come ha detto il mister. Saremo pronti per domani, una battaglia”.

Mondiale: “Sappiamo quanto è rischioso perdere un’opportunità del genere. A qualcuno è successo di perderlo per infortunio. Cerco di curarmi sempre al massimo, lo facevo prima del Mondiale ma anche adesso. Ho tante persone che fuori dal campo mi aiutano in tutti gli aspetti. Cerco sempre di stare al 100%. Ho avuto brutte esperienze, ma succede a tanti”.

Europa League: “La vittoria del Mondiale è una delle cose più belle per un calciatore. Ma questa è una competizione che voglio vincere, e dare il mio meglio per poter portare la Roma a vincere questo trofeo. Sappiamo che ci sono squadre più forti e più favorite per quello che rappresentano nel calcio, ma non si sa mai cosa può accadere. Ci sono i sorteggi che possono aiutare. Noi dobbiamo pensare a far bene, e non pensare al futuro se non battiamo il Salisburgo”.

Futuro: “La clausola è una questione tra i miei procuratori e il club. A fine anno non so cosa succederà. Io vorrei continuare a essere allenato da lui, è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Penso solo alla partita di domani e a fare bene. L’anno è lungo e io voglio vincere con la Roma e portarla in Champions”.

