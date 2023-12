Dybala fa ben sperare i tifosi: “Sto bene, meglio del previsto”

Paulo Dybala tiene in ansia i tifosi della Roma, dopo l’ennesimo problema muscolare, che lo ha costretto ad abbandonare la gara con la Fiorentina dopo una ventina di minuti.

L’asso giallorosso, ha però voluto rassicurare nella notte i tifosi, scrivendo sui social: “Sto bene, meglio del previsto, aspettiamo domani”. In attesa degli esami a cui verrà sottoposto in giornata, da segnalare anche il fatto che il giocatore ha lasciato l’Olimpico senza zoppicare, lasciando trasparire un certo ottimismo. Ovviamente nelle prossime ore se ne saprà di più sul suo problema muscolare.

Sicuramente, salterà l’ultimo impegno del girone di Europa League, di giovedì, contro lo Sheriff.

Foto: Instagram Dybala