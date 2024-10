Dybala: “Era fondamentale vincere per dare delle risposte dopo Firenze”

Paulo Dybala ha deciso la gara contro il Torino con un suo gol al 20′. La Joya ha parlato a Dazn a fine gara: “Per noi era fondamentale vincere, venivamo da una settimana difficile e capiamo i tifosi. Questo è un gioco e puoi perdere, ma devi dare sempre tutto. Dispiaciuti per Firenze, dovevamo dare un messaggio e la vittoria è fondamentale”.

Ci racconti il gol? “Sapevo che la porta era vuota, ho calciato e per fortuna è andata bene, ma non sapevo dove stavo”.

Baldanzi è il nuovo Dybala? “Lui è Baldanzi, in futuro sarà un grandissimo giocatore. E’ molto umile, lavora tantissimo e sicuramente parleremo tanto di lui”.

Hai raggiunto Higuain tra i marcatori argentini in Serie A. “Traguardo bellissimo, spero di continuare a segnare per la Roma, per i tifosi e soprattutto per salire in classifica che è la cosa più importante”.

Foto: twitter Roma