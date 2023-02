Dybala è sempre uno spettacolo: assist per Ibanez e Abraham, 2-0 Roma sull’Empoli

La Roma di Mourinho supera l’Empoli e ritrova la vittoria dopo la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli. I giallorossi si impongono con il risultato di 2-0, le due reti sono arrivate al 2′ e 6′ (Ibanez e Abraham). Un buon inizio gara mette in discesa la gara per i padroni di casa, che conservano il vantaggio e conquistano tre punti fondamentali. Raggiunta quota 40 in classifica, momentaneo terzo posto in attesa che Lazio, Atalanta e Milan giochino le loro partite. Le due marcature sono arrivate da calcio piazzato, entrambe da angoli battuti da Paulo Dybala. Al 24′ è ancora l’attaccante inglese a rendersi pericoloso, il nuovo tentativo viene sventato da un ottimo Vicario. Al 44′ Ebuehi può riaprire la partita, ma il suo tiro termina di poco alto. Nella ripresa i toscani ci provano, ma la Roma è attenta e non concede occasioni da rete. Gli uomini dello Special One si limitano a gestire il doppio vantaggio.

Foto: Twitter ufficiale Roma