Paulo Dybala è costretto a fermarsi. Gli esami strumentali hanno rilevato che si tratta di una lesione al flessore per l’attaccante della Roma con stop di almeno tre settimane. Malgrado l’ottimismo di ieri dello stesso argentino, non arrivano buone notizie per Mourinho. Escluse, invece, lesioni per Azmoun, mentre per Spinazzola è stato evidenziato un sovraccarico alla coscia destra.

Foto: Twitter ufficiale Roma