Dybala, è il momento della risalita: la Juve deve aspettarlo

Niente Argentina. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare una risalita che si preannuncia ardua, con Morata, Ronaldo, Chiesa e Kulusevski a insidiare Andrea Pirlo per una maglia da titolare e pochi slot a disposizione. Con un numero pesante sul dorsale, Paulo Dybala – dopo un inizio di stagione complicato – ha l’obbligo di ricaricare le pile e tornare ad essere la vera Joya di una Juventus che non gli ha mai voltato le spalle. L’attaccante argentino, appassionato di auto e scacchi, rischia di eclissarsi tra covid-19, rinnovo e qualche chiamata estera. Nessuno discute il talento del numero dieci, ma adesso è impossibile sopravvivere di rendita. Solo Dybala può sbloccare Dybala stesso. Nella stagione passata, Dybala, senza l’ombra ingombrante di Morata, è stato determinante per la vittoria del nono scudetto consecutivo nonostante l’infezione da covid-19 a inizio pandemia. Una seconda parte di stagione ricca di colpi che hanno lasciato il segno. E’ difficile immaginarsi un futuro, a ventisette anni è arrivato il momento di caricarsi la squadra sulle spalle. Metterci più impegno per essere degno della Vecchia Signora.

Foto: twitter Juve