Nonostante il netto vantaggio sul Torino nel derby della Mole, arrivano brutte notizie in casa Juventus in vista del match contro il Milan, in programma martedì 7 luglio in quel di San Siro. Assenze pesanti a Milano per Maurizio Sarri visti i gialli ricevuti da Paulo Dybala e Matthijs de Ligt: i due erano diffidati e salteranno così la sfida contro i rossoneri.

Foto: twitter Juve