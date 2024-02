Dybala, due gioielli per una tripletta: la Roma affonda il Toro (3-2)

È Dybala show all’Olimpico! La Roma vincee 3-1 contro il Torino, con la tripletta della Joya. Gli ospiti però vanno a sbattere contro il muro di De Rossi, che rispolvera Smalling e opta per una difesa a 3 mettendosi praticamente a specchio. Per 40′ succede poco (palo di Kristensen a parte), poi Sazonov (entrato al posto di Lovato al 14′) rifila un pestone ad Azmoun e costringe Sacchi a fischiare il rigore, trasformato con freddezza da Dybala. Nemmeno il tempo di esultare e arriva il pareggio del Toro: Bellanova fa tutto bene e crossa al centro, dove Zapata svetta imperioso e batte Svilar, non proprio reattivo. Al 58′ è ancora La Joya a trovare la via de gol. Un’autentica perla: riceve palla sulla trequarti, avanza e scaglia un sinistro improvviso dai 25 metri, che beffa Milinkovic-Savic. Il portiere serbo sembra sorpreso e non riesce ad arrivare sulla sfera, che si insacca nell’angolo alla sua destra. Ma non è finita, è la serata di Dybala. E arriva la tripletta per l’argentino: grande scambio con Lukaku, che serve il numero 21 giallorosso all’altezza del vertice sinistro dell’area piccola. Milinkovic-Savic chiude il primo palo ma l’argentino incrocia sul palo lontano. La partita sembrava volgere verso la conclusione con la Roma in controllo della gara. Ma all’89’ il Torino riapre la partita e accende i minuti finali dell’Olimpico: Bellanova trova Ricci che guadagna il fondo, mette nel mezzo e trova Huijsen che – sfortunato – devia nella propria porta. I granata ci provano, i giallorossi gestiscono gli ultimi minuti. Termina così 3-2 all’Olimpico, la Roma torna subito a vincere dopo il ko contro l’Inter e si porta a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna.

Foto: Instagram Dybala