Dybala: “Dovevamo mandare un messaggio. Rigori? Tira chi si sente meglio”

L’attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 7-0 contro l’Empoli: “Dovevamo dare un messaggio, dando ognuno qualcosa in più e credo che l’abbiamo fatto. Sono contento dell’arrivo di Romelu, di Azmoun e di tutti. Ho cercato di recuperare al meglio e oggi mi sono sentito bene. Sono partito come l’anno scorso, ho fatto una doppietta alla quarta come un anno fa e spero di migliorare. Rigori? Chi si sente meglio tira. Alcuni rigori li tirerò io, altri i miei compagni”.

