Dybala: “Domani farò gli esami, ma sto già pensando a rientrare il prima possibile”

La giornata di Paulo Dybala è stata un’altalena di emozioni: prima il gol, poi l’infortunio muscolare e l’uscita dal campo in lacrime. Ma il talento argentino sembra già carico pensando al rientro (ancora da definire): “Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile”, il messaggio pubblicato poco fa dal 10 bianconero su Twitter.

Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile 💪🏼 pic.twitter.com/glwmH7B3bz — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) September 26, 2021

Foto: Twitter Juventus