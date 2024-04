Dybala: “De Rossi può arrivare ai livelli di Allegri e Mourinho. Futuro? Bisogna capire che intenzioni ha il club”

Paulo Dybala, stella della Roma, ha parlato in conferenza stampa insieme a De Rossi alla vigilia della gara di Europa League contro il Milan.

Queste le sue parole: “De Rossi sta iniziando ora, gli altri hanno grande esperienza. Però vedendo come allena, cosa trasmette, cosa ci dà… Ci ha dato un entusiasmo molto alto: se lui trasmette sempre questa volgia ha tutte le carte per arrivare ai livelli di Allegri e Mourinho”.

Per la Roma questo che momento è? “Siamo in fiducia, è un momento positivo: vincere il derby ti aiuta a lavorare con più allegria e serenità. Affrontare una partita come questa è una bella prova per noi: sapere dove siamo, come stiamo giocando…”.

Il tuo futuro… “Con De Rossi mi trovo benissimo, alcune scelte, non dipendono da me. A noi farebbe piacere continuare con lui. Per il mio futuro si deve parlare con la società, vedere che intenzioni ha…”.

Come stai? “Mi sento benissimo”.

Tutti hanno negli occhi il tuo video triste dopo il Siviglia… “Perdere una finale è una delle cose più brutte, quasi la più brutta che può succedere nel calcio. Io ne ho perse tante e ne ho vinte altre, ma ci tenevo tanto a vincere col Siviglia. Il percorso era stato bellissimo, ci eravamo arrivati in maniera grandiosa. Quel gruppo sarebbe rimasto nella storia della Roma. Ho perso anche una finale di Champions e avevo le stesse sensazioni… Poi il calcio ti dà sempre una rivincita”.

Come ti trovi con De Rossi? “Il mister mi dà molta libertà, senza abbassarmi tanto, perché poi è lunga arrivare in area. Per me è importante giocare bene, il suo modo di giocare ha aiutato un po’ tutti”.

Foto: Instagram Roma