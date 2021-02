Dybala, da Barcellona nessuna complicanza al ginocchio. Ma il rientro è ancora un mistero

Paulo Dybala ha tenuto un mattinata una visita specialistica a Barcellona, dal professor Cugat uno dei migliori esperti in questo campo. La visita fortunatamente ha accertato che non ci sono complicanze al ginocchio sinistro ma l’attaccante della Juve continua a sentire dolore e il suo rientro in campo è ancora un mistero. L’unica strada percorribile è quella di continuare con le terapie per risolvere la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata il 10 gennaio scorso.

Certamente Dybala non ci sarà a Verona, sabato sera, difficile vederlo con lo Spezia mercoledì. Si proverà a recuperarlo per la gara con la Lazio o per il ritorno in casa del Porto.

Foto: Twitter uff. Juventus