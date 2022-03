Dybala: “Credo allo scudetto, noi siamo la Juve. Mando un abbraccio alla famiglia di Zamparini”

Paulo Dybala sembra essere recuperato in vista della gara di domenica con lo Spezia. In occasione dell’evento a Milano “Amici dei bambini” l’argentino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sto bene, sono rientrato con la squadra, se il mister mi fa giocare ci sono. Spero di giocarle tutte. Non è facile in Champions, ma giocheremo in casa e avremo lo stadio a nostro favore, sarà un grande vantaggio. I calcoli di Allegri per la quota scudetto? È una sua opinione, noi siamo la Juve. Con lo Spezia spero di giocare, noi ci siamo e io ci credo allo scudetto. Approfitto per dare un abbraccio alla famiglia del presidente Zamparini”.

FOTO: Twitter Juventus