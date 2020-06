Dybala, CR7 e Douglas Costa: la Juve cala il tris a Marassi. Sarri di nuovo a +4 sulla Lazio

La Juve risponde alla Lazio. Dopo il successo dei biancocelesti sul campo del Toro, la squadra di Sarri sbanca Marassi battendo il Genoa per 3-1. Nel secondo anticipo della 29esima giornata di Serie A succede tutto nella ripresa: al 50′ è il solito Dybala a sbloccare il risultato con una conclusione mancina che si insacca alle spalle di Perin; passano sette minuti e i bianconeri raddoppiano con un bolide dal limite dell’area di Cristiano Ronaldo. Al 73′ Douglas Costa, appena entrato in campo, sigla il tris con una prodezza balistica dalla distanza. Al Genoa non basta il gol della bandiera di Pinamonti al 76′. La Juve sorride e si riporta a più quattro sulla Lazio, il Grifone resta fermo a quota 26.

Martedì 30 giugno

19:30 Torino-Lazio 1-2 (Belotti – Immobile, Parolo)

21:45 Genoa-Juventus 1-3 (Pinamonti – Dybala, Ronaldo, Douglas Costa)

Mercoledì 1 luglio

19:30 Bologna-Cagliari

19:30 Inter-Brescia

21:45 Fiorentina-Sassuolo

21:45 Lecce-Sampdoria

21:45 Spal-Milan

21:45 Verona-Parma

Giovedì 2 luglio

19:30 Atalanta-Napoli

21:45 Roma-Udinese

CLASSIFICA: Juventus 72; Lazio 68; Inter 61; Atalanta 57; Roma 48; Napoli 45; Milan 42; Parma, Verona 39; Cagliari, 38; Bologna 37; Sassuolo 34; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa 26; Lecce 25; Spal, Brescia 18.

Foto: Twitter ufficiale Juventus