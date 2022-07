Dybala con la maglia della Roma assiste dalla tribuna alla sfida contro lo Sporting

In attesa dell’ufficialità prevista per domani, Paulo Dybala è stato immortalato con la maglia della Roma sulle tribune dell’Estadio Algarve dalla regia di Dazn. Il nuovo fantasista giallorosso, infatti, si trovava allo stadio per assistere all’amichevole tra i giallorossi e lo Sporting CP accompagnato dai vertici del club capitolino. La partita ha visto uscire sconfitta la squadra allenata da José Mourinho per 3-2, a nulla è servito il gol di Lorenzo Pellegrini (il primo gol dei giallorossi è stato scaturito dall’autogol di Goncalo Ignacio).

Foto: Dazn Instagram