Dybala chiede gli arretrati alla Juve

L’inchiesta Prisma in casa Juve continua a tenere banco, in ottica stipendi non c’è solamente la carta Ronaldo da circa 19,9 milioni di euro ma anche Paulo Dybala che batte cassa e vuole circa 3,7 milioni di euro. Cifra che corrispondono alle mensilità posticipate e non ancora pagate della stagione 2020-2021. Emergono nuovi dettagli, poiché tale cifra non sarebbe stata restituita qualora la Joya avrebbe firmato un nuovo e ricco contratto con i bianconeri. Facendo, così, assorbire il debito della società nel nuovo accordo. Così non è stato e, adesso, l’attaccante argentino della Roma chiede quanto gli spetta.

Foto: Twitter ufficiale Juventus