Dybala: “Ancora non so cosa farò, sceglierò il meglio per me. Zanetti e Ausilio? Questa sera ho parlato con tante persone”

Paulo Dybala, presente all’evento organizzato da Samuel Eto’o, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Se ho parlato con Zanetti e Ausilio? Ho parlato con tante persone qui questa sera, ma è meglio parlare di questo evento. Totti mi vuole portare a Roma? Totti è un idolo, le parole di affetto sono belle e le porto dentro con piacere. Un sogno? Ora sono tranquillo. Domani partò per la Nazionale, c’è una bella partita contro l’Italia. Sarà una bellissima gara.

Dove voglio andare? Domani parto per la Spagna per raggiungere i compagni, poi farò delle belle vacanze. Se ho parlato con Kimpembe per il PSG? Non lo so, ancora non lo so cosa farò. Cercherò di scegliere il meglio per me. L’abbraccio con i tifosi della Juve? In tutti i sette anni vissuti così, il rapporto coi tifosi è stato bello, è il premio più grande che porterò con me“.

Foto: Twitter Juventus