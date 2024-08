Dybala accetta un triennale di platino dall’Al-Qadsiah. E ora la Roma..

Paulo Dybala è ormai sul punto di accettare un triennale di platino da l’arte dell’Al-Qadsiah: parliamo complessivamente di una cifra superiore ai 70 milioni. Era nell’aria, tra le recenti parole (non sue), l’esclusione dai titolari a Cagliari e un’aria sempre più pesante. Non entriamo nei meandri della vicenda, di sicuro pensiamo che dal punto di vista tecnico e a meno di 10 giorni dalla conclusione del mercato non sia il massimo. Adesso si tratta di capire se la Roma riuscirà ad ottenere una somma in doppia cifra per il cartellino, passaggio indispensabile per non uscire peggio da questa vicenda. E molto presto la Roma potrebbe pensare al sostituto, tra i nomi valutati – come anticipato stamattina – c’è anche quello di Ngonge.

