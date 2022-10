Verso Juventus-Empoli, Allegri valuta la convocazione di Chiesa

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus, Max Allegri, starebbe pensando di convocare Federico Chiesa in vista della gara di campionato contro l’Empoli. Certo non verrà chiamato in causa durante il match, ma un’eventuale chiamata col gruppo servirebbe per avvicinarlo nuovamente al rettangolo di gioco. Chiesa, comunque, nei giorni scorsi ha già iniziato a toccare il pallone in allenamento, provando i primi tiri e le prime corse.

Foto: instagram Chiesa