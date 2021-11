Zapata contro lo United in cerca del primo gol stagionale in Champions. I numeri del colombiano

L’Atalanta affronta questa sera il Manchester United in una sfida cruciale per il futuro dei nerazzurri nella competizione. All’interno della squadra di Gasperini uno dei giocatori più in forma è sicuramente Duvan Zapata, autore sin qui di 6 gol e 4 assist in 12 partite tra campionato e Champions. Da sottolineare come però l’attaccante non sia ancora andato in rete in campo europeo in questa stagione. La Dea si affida quindi al grande periodo di forma del colombiano per trovare un successo con i Red Devils che darebbe grandi chance di qualificazione, oltre ad una rivincita per i bergamaschi dopo la rimonta subita ad Old Trafford.

FOTO: Twitter Atalanta