DUTTILITÀ E TECNICA: TIJANI REIJNDERS, IL JOLLY DELLA MEDIANA

Dopo aver perso per infortunio Ismael Bennacer e dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, per il Milan la necessità è quella di rinfoltire il centrocampo. I rossoneri hanno messo gli occhi su Tijjani Reijnders, olandese classe ’98 dell’Az Alkmaar.

Fisico, corsa e anche buona tecnica: Reijnders, è un autentico jolly del centrocampo. Classe ’98, può giocare sia da mediano in un reparto a due ma anche da mezzala in una linea a tre. Dalla sua anche un’eccellente integrità fisica: nell’ultima annata non ha saltato nemmeno una partita.

Cresciuto nelle giovanili del PEC Zwolle, nel 2017, a 19 anni, è stato acquistato dall’AZ Alkmaar e nei primi tre anni ha giocato con lo Jong AZ, la formazione Under 21 del club olandese. Dopo l’esordio in prima squadra, nel gennaio 2020 è stato ceduto in prestito al RKC Waalawijk per fare esperienza in Eredivisie, prima del ritorno alla base dove ormai è stabilmente in rosa dalla stagione 2020-21

Dopo un periodo di assestamento, è diventato un pilastro dell’AZ Alkmaar e nell’ultima stagione è stato letteralmente insostituibile. Infatti, l’olandese ha collezionato ben 54 presenze su 54 partite in tutte le competizioni, segnando in totale 7 gol e 12 assist. Protagonista in Conference League nell’ultima annata, terminato solo in semifinale contro il West Ham, Reijnders ha messo insieme 18 gettoni tra qualificazioni e fase finale con 4 gol e 3 assist.