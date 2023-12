Dusan Mihajlovic: “Papà era un supereroe. Domenica saremo a Bologna”

Domani ricorrerà un anno dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Dusan, uno dei suoi tre figli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, in cui ha ricordato suo padre: “Per me non era solo un papà, era un supereroe, un idolo. Era tutto, lo guardavo con amore e ammirazione. Credo che con me si divertisse, da scapestrato forse vedeva somiglianze. Da piccoli quando si arrabbiava, parlava il serbo. Non lo capivamo e ridevamo, quindi si incazzava ancora di più. Mi ha trasmesso l’amore per il calcio e non poteva essere diversamente. Ho giocato anche nella Lazio, fino a 16 anni. Ero un ‘terzinaccio’, come diceva lui. Poi mi sono spostato centrale… Al contrario suo però sono mancino di mano ma destro di piede. Il calcio non ha perso granché senza di me, ma avevo personalità. Domenica il Bologna lo ricorderà e io, mamma e Viktorija saremo al Dall’Ara”.

Foto: Mihajlovic in panchina Bologna Lazio Foto Bologna Twitter