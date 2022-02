Dura nota dello United contro Greenwood: “Condanniamo qualsiasi tipo di violenza”

Il Manchester United torna a ribadire la ferma condanna a qualsiasi forma di violenza, in merito all’episodio del proprio tesserato, Mason Greenwood, accusato e arrestato per aggressione, tentato stupro e minacce di morte alla compagna.

Questa la nota dei Red Devils: “Il Manchester United ribadisce la sua ferma condanna della violenza di qualsiasi tipo. Come precedentemente comunicato, Mason Greenwood non si allenerà né giocherà per il club fino a nuovo avviso”.

Foto: Twitter United