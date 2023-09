Dunk: “Da quando è arrivato De Zerbi, vedo il calcio in maniera totalmente diversa”

Durante l’intervista concessa al The Times, il capito dei Seagulls, Lewis Dunk, ha così parlato dell’influenza dell’arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton: “Da quando è arrivato De Zerbi, vedo il calcio in maniera totalmente diversa. Le prime due settimane con lui sono state molto complicate. Potter se n’è andato che eravamo quarti, è stato strano vederlo andar via. Con Roberto è stato difficile: non sapeva l’inglese, parlava solo col traduttore. Ero confuso, alla fine non ascoltavo lui, ma aspettavo che parlasse il traduttore. Poi gli allenamenti sono cambiati drasticamente, con De Zerbi è tutta una questione di dettagli. In allenamento studiamo ognii scenario, se il pressing arriva da una parte sappiamo come comportarci, se arriva dall’altra parte, sappiamo come rimediare. Sappiamo esattamente dove la palla deve in ogni circostanza. Da quando c’è De Zerbi, sono molto più sicuro palla al piede”.

Foto: Instagram Brighton