Duncan si presenta a Venezia: “Di Francesco decisivo per la mia scelta”

Alfred Duncan si è presentato in conferenza stampa al Venezia, dopo l’ufficialità di sabato scorso.

Queste le sue parole: “Cosa ti ha convinto della proposta del Venezia? “Non è stato facile fare questa scelta, ma il mister è stato decisivo, ho già lavorato con lui, il legame va oltre il campo”.

C’è un ruolo che preferisci? “Non sono più un ragazzino, posso adattarmi e mettermi a disposizione della squadra”.

Cosa ha reso difficile la scelta, le altre squadre che ti volevano? “Sì, avevo molte offerte anche prima della scadenza del contratto. E’ stato più facile decidere dopo aver parlato con l’allenatore”.

Cosa ti ha detto in particolare l’allenatore? “So già come imposta il suo gioco, ho lavorato 3 anni con lui al Sassuolo. Mi ha fatto capire la voglia che hanno i ragazzi e come si sta bene in questo gruppo. Ha allenato tanti anni e capisce subito il valore dei ragazzi”.

Cosa hai notato dei compagni? “Si vede che hanno tanta voglia. Dovremo avere tanta voglia ed ascoltare il mister”.

Preferisci il ruolo di mezzala o come uno dei due centrali? “Per me cambia poco, il modulo può variare, anche se l’allenatore mi ha spiegato che giocherò nei due di centrocampo, ma il modulo può cambiare”.

Cosa serve al Venezia per salvarsi? “Il Venezia ha bisogno di umiltà, ma anche coraggio per poter fare tutto ciò che ha come potenziale. La squadra deve avere coraggio, ma anche l’umltà di fare la partite che dovrà fare”.

Che potenzialità ha la squadra? “E’ giovane, può crescere molto ed io insieme a loro so di poter crescere molto. Non mi sento arrivato, ma ad un punto di partenza. Questa pressione mi piace”.

Foto: sito Venezia