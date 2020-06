Duncan: “Razzisti? Andrebbero isolati. Mister Iachini grande lavoratore”

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

“I razzisti andrebbero isolati. Trovo assurdo che nel 2020 possano ancora essere fatte distinzioni per il colore della pelle, l’appartenenza religiosa, le scelte di vita e altro. Le persone andrebbero apprezzate per quello che fanno, non per come appaiono. Io sono orgoglioso di ciò che sono, delle mie radici così.”.

“Le emozioni sono diverse giocando a porte chiuse. Il pubblico da un’adrenalina diversa, ti sospinge quando non ne hai più. Purtroppo dovremo abituarci, sperando che si possa tornare alla normalità il prima possibile”

“Mister Iachini è un grandissimo lavoratore. Ci dice sempre di non mollare, sia in partita che in allenamento.”

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina