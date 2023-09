Duncan: “Per me la continuità resta un ostacolo, ogni occasione è oro”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Vincenzo Italiano, il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, ha così parlato in vista dell’esordio in Conference League contro il Genk:

“Per me la continuità resta un ostacolo da superare. Il mio obiettivo rimane fare sempre questo tipo di prestazioni, il resto arriverà. Sono molto contento di quanto sto facendo, devo farmi trovare pronto”.

Poi ha proseguito parlando della possibilità di giocare con Maxime Lopez e Arthur: “La domanda dovrebbe essere fatta al mister… Comunque penso che siano due giocatori fantastici e sarebbe bello giocare insieme a loro. Se scendo in campo con loro la partita dovrebbe essere un po’ diversa, però io devo pensare a cosa mi chiede il mister”.

Infine: “La continuità passa anche su quel piano lì, non tutti possiamo giocare tutte le partite. E subentrando devi fare la tua parte e dare una mano alla squadra. In ogni ruolo c’è tanta competizione e questo fa bene a noi calciatori, per allenarci al meglio. E ogni occasione è d’oro”.

Foto: Instagram Duncan