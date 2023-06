Duncan Niederauer: “Necessario ridurre gli ingaggi ma gran parte della squadra resterà”

Ombre e luci per il Venezia di Duncan Niederauer in questa stagione. La squadra ha faticato per gran parte dell’ultima stagione di Serie B, ma con una strepitosa e sorprendente cavalcata finale si sono qualificati ai Playoff. Dove hanno messo in difficoltà il Cagliari. la squadra che li ha vinti. Il presidente dei lagunari ha perciò fatto il punto della stagione ai taccuini del Corriere Veneto: “Sarà necessario ridurre il monte ingaggi, quest’anno abbiamo deciso di averne uno dei più alti e non era la strategia giusta, ma gran parte della squadra rimarrà la stessa. Pohjanpalo? Abbiamo individuato degli obiettivi nella costruzione della rosa e sarà necessario fare alcune valutazioni per raggiungerli, a parte alcuni casi, non abbiamo espresso giudizi definitivi su chi resterà e chi andrà via”.

Fonte: venezia sito Niederauer