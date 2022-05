Duncan e Nico Gonzalez regalano la Conference League alla Fiorentina. Lazio 3-3: è quinta

È festa al Franchi: grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta contro la Juventus (reti di Duncan e Nico Gonzalez), la Fiorentina tornerà a competere in Europa, precisamente in Conference League. Premiato il lavoro della Viola e di Vincenzo Italiano. Pirotecnico 3-3 tra Lazio ed Hellas Verona, la squadra di Maurizio Sarri chiude dunque al quinto posto. Nel terzo match giocato questa sera, KO interno dell’Atalanta contro l’Empoli. La Dea chiude dunque ottava, in una stagione certamente complicata.

Foto: Twitter Fiorentina