Duncan: “E’ bello stare lassù in classifica. Ce la godiamo”

Albert Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari.

Queste le sue parole: “È bello star lassù in classifica, ce la godiamo. Contro il Frosinone potevamo fare di più, ma va bene così. Puntiamo in alto. Ci voleva una bella vittoria oggi, abbiamo dato una risposta importante: serviva un cambio di marcia e lo abbiamo fatto. Nzola? Si è liberato, siamo contenti per lui. Adesso manca Beltran, lo aspettiamo”.

Foto: twitter Fiorentina