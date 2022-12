Dumfries: “Vorrei cercare di essere decisivo con un gol o con un assist”

Il terzino dell’Inter, Dumfries ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro gli Stati Uniti. Ecco le sue parole: “Capisco le critiche, e anche io lo sono su me stesso. Vorrei cercare di essere decisivo con un gol o con un assist. L’obiettivo è quello di aprire degli spazi per gli attaccanti. Vogliamo far divertire i tifosi, ossia offrirgli comunque un bello spettacolo. Gli Usa verranno a prenderci alti, per noi può essere un vantaggio”.

Foto: Twitter personale