Dumfries: “Vogliamo vincere lo scudetto. Interesse dei top club? Mi lusinga, ma penso all’Inter”

Dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni di Robin Gosens dalla Germania, arrivano nuovi stralci dell’intervista concessa da Denzel Dumfries ai microfoni del quotidiano De Telegraaf: “Vogliamo vincere lo scudetto perché l’abbiamo perso la scorsa stagione, la sensazione di averlo perso brucia molto”.

Poi sull’interesse dei top club in estate: “L’interesse mi lusinga, ovviamente, ma il mio obiettivo è l’Inter”. E infine, sulla nazionale: “Mettiamo pressione sulla palla, mentre gli italiani possono difendere molto bene dalla loro posizione. Anche rimanere molto calmi nella situazione in cui l’avversario ha la palla è un’arte. Ma vogliamo difendere in anticipo. No, la Nazionale non è un grande cambiamento per me. Girerò l’interruttore non appena salgo sull’aereo”.

Foto: Instagram Dumfries