Dumfries: “Sono felice di far parte di questa squadra. Rinnovo? Ne parleremo a breve”

Il difensore dell’Inter Denzel Dumfries, ai microfoni dell’emittente olandese Ziggo Sport, ha parlato del suo futuro con il club nerazzurro. Queste le dichiarazioni dell’esterno, che si è espresso anche sull’espulsione ricevuta nel finale del derby, in seguito all’acceso faccia a faccia con Theo Hernandez:

“L’espulsione? Probabilmente sarebbe bastato un cartellino giallo. Se devo essere onesto, ovviamente non è stata una una bella scena. Rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato perché ci stavamo ancora giocando lo Scudetto. Intanto le discussioni stanno andando avanti bene, anche se il club attraversa un momento difficile. Mi aspetto che riprenderemo i colloqui entro breve tempo, anche se poi nel calcio non sai mai come vanno le cose. Sono felice di far parte di questa squadra“.

Foto: Instagram Dumfires