Dumfries salva l’Inter all’88’: 1-1 a Monza. Il Napoli resta in vetta da solo

Dany Mota illude, Dumfries riacciuffa il Monza all’88’: 1-1. I primi squilli della gara portano il nome di di Lautaro, ma le incornate del Toro non sono precise. Ci prova anche Dimarco, liberato al tiro da uno svarione di Maldini in avvio. Alla mezz’ora l’irruzione in area di Frattesi spaventa il Monza, ma il centrocampista italiano non trova la via del gol. La gara prosegue senza particolari emozioni, fino all’80’ quando i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Dany Mota Carvalho. Contropiede rapido ma neanche troppo del Monza di Nesta, la palla va verso destra dove parte il cross di Izzo. Dany Mota svetta sulla testa di Pavard e gira alle spalle di Sommer. Immediata la reazione degli uomini di Simone Inzaghi ed è Denzel Dumfries a segnare la rete dell’1-1. Da terzo a quinto: tutto nasce dalla corsia mancina, dove Carlos Augusto arriva al cross teso. Arnautovic non la devia, sul secondo palo irrompe Dumfries che batte Turati. Termina così 1-1 all’U-Power Stadium, l’Inter sale così a quota 8 punti, lasciando la vetta della classifica al Napoli a quota 9 punti.

Foto: instagram Inter