Dumfries saluta i tifosi del PSV: “E’ stato fantastico sentire il vostro sostegno in questi tre anni, grazie mille”

Denzel Dumfries è da poche ore ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, oggi ha voluto salutare i sostenitori del Psv Eindhoven dal profilo Twitter ufficiale del club olandese, ecco il suo messaggio: “Cari tifosi del Psv, vorrei ringraziarvi per i 3 anni in cui mi è stato consentito di giocare qui. È stato fantastico sentire il vostro sostegno dentro e fuori dal campo. Fortunatamente, potete tornare a vedere le partite dal vivo. Questa è una spinta enorme per la squadra. Continuate a farlo. Continuerò a seguirvi, grazie mille da parte mia”.