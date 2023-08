Dumfries-Lautaro: l’Inter è avanti 2-0 all’intervallo a Cagliari

Un’ottima Inter è in vantaggio per 2-0 all’intervallo a Cagliari. Nerazzurri autori di un primo tempo perfetto. Palo di Lautaro dopo pochi minuti. Inter che continua ad affondare e trova il gol al 21′ con Dumfries, ottimamente servito da Thuram. Il Cagliari prova a regire con un paio di colpi di testa pericolosi di Pavoletti, ma l’Inter non demorde e alla mezz’ora la chiude.

Grande azione di Dimarco, palla per Lautaro che rientra sul destro e trova il 2-0. Il Cagliari perde anche Pavoletti, che esce per un problema muscolare.

L’Inter nel finale di tempo colleziona diversi calci d’angolo, sfiorando anche il tris, ma termina 2-o il primo tempo per una grande Inter.

Foto: Instagram Inter