Dumfries: “In pochi hanno creduto in me, ma io ho sempre saputo che sarei arrivato in Nazionale”

Denzel Dumfries, esterno della Nazionale olandese e dell’Inter, ha così parlato ai microfoni di NU.nl: “Ho sempre pensato che sarei arrivato in Nazionale, ma in pochi credevano in quel sogno. I miei genitori non mi hanno mai spinto, al contrario. Pensavano che lo sviluppo come persona e il finire la scuola fossero più importanti, così avrei avuto un piano-B qualora avessi deciso di smettere col calcio. Solo io seguivo le partite in TV, a casa, non avevamo canali o abbonamenti sportivi. I miei genitori hanno iniziato a guardare il calcio solo quando ho iniziato a giocare nello Sparta. Ai tempi ero un altro giocatore, durante una partita potevo essere completamente fuori fuoco o assente”. Poi ha aggiunto: “Mi guardavo un po’ intorno e tornavo a concentrarmi su ciò che stavo facendo. Ne ho parlato con Stefan De Vrij, che è totalmente diverso da questo punto di vista”.

Foto: Instagram Dumfries