Dumfries: “Importante vincere oggi. Sarà difficilissimo, ma vogliamo vincere con l’Udinese “

Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 0-2 sul Viktoria Plzen, Denzel Dumfries, autore del gol del raddoppio nerazzurro, ha così commentato la prestazione dell’Inter: “Sapevamo che loro avrebbero fatto una gara molto attenta in difesa. Credo che abbiamo fatto bene, siamo stati molto pazienti contro la loro difesa. Abbiamo disputato una buona partita e speriamo di andare avanti così. Il gol? Lo dedico ai miei compagni, sono felice di aver segnato e credo che tutti abbiano fatto un buon lavoro stasera. Oggi era importante vincere come abbiamo fatto contro il Torino, adesso dobbiamo pensare alla prossima partita che sarà molto difficile. L’Udinese quest’anno sta facendo molto bene, ma noi abbiamo le qualità per fare una bella prestazione in campo. Sarà difficilissimo, ma vogliamo vincere”.

