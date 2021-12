Dumfries: “Ho avuto qualche problema fisico contro il Real ma ora mi sento bene. Sto sentendo la fiducia di tutti”

Dumfries ha parlato ai microfoni di InterTv prima della sfida con il Cagliari: “Mi sento bene e sono pronto per giocare questa sera. Ho avuto qualche problema fisico contro il Real Madrid, ma mi sono allenato e sono carico per stasera. Vogliamo vincere e vogliamo prenderci la vetta: Sappiamo cosa fare oggi in campo e vogliamo vincere. Sono molto fiducioso per questa sera, mi piace giocare con continuità e sento la fiducia di tutti”.

FOTO: Twitter Dumfries