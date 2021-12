Dumfries: “Ho avuto diversi problemi di ambientamento all’inizio. Per scegliere l’Inter ho detto no all’Everton”

Denzel Dumfries, difensore dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a Voetbal International. Ecco le sue parole sul suo passaggio in nerazzurro: “Ci è voluto un pò di tempo prima che si chiudesse l’affare con l’Inter. Alla fine ho avuto i brividi. Ho parlato tutti i giorni con Mino Raiola. La mia voglia di vestire la maglia dell’Inter ha prevalso. C’era anche l’Everton, ma non ci ho pensato due volte. Volevo davvero andare all’Inter. La squadra campione d’Italia, un club di grande tradizione in Italia e in Champions League”.

Sull’ambientamento: “Ho avuto un sacco di problemi ad inizio campionato perché quello che si fa qui è molto diverso da quello che si fa in Olanda. Se da noi in un 4-3-3 la palla è a sinistra, entriamo a destra. Faccio così da quasi vent’anni. Il mio corpo lo fa automaticamente, ma all’Inter è vietato. Qui devo restare largo. Ho lavorato tanto e l’ho imparato. Il calcio dell’Inter e della Serie A è tanto tattico”.

Foto: profilo Twitter Dumfries