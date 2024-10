Dumfries, dalla panchina all’Inter ai gol salvifici con l’Olanda

Nella sfida contro l’Ungheria, l’Olanda non è riuscita ad andare oltre l’1-1 in una partita che, se persa, avrebbe compromesso la stabilità del girone di Nations League degli Orange. Koeman deve dire grazie al dominante stacco di testa di Denzel Dumfries, arrivato su una punizione calciata da Gakpo sul risultato di 1 a 0 per gli ungheresi. Otto gol totali e secondo gol consecutivo in Nazionale per l’esterno dell’Inter, che lo scorso 10 settembre aveva nuovamente evitato la sconfitta all’Olanda, siglando il 2-2 alla Germania con un inserimento da prima punta navigata. Ma dal punto di vista delle prestazioni non possiamo dire lo stesso della sua esperienza ai nerazzurri, nel quale il classe’96 continua a rappresentare per Inzaghi solo un’alternativa a gara in corso, preferendogli più volte Darmian. L’italiano è considerato dal tecnico una pedina maggiormente funzionale ed efficace dal punto di vista tattico, e sembra fornire all’Inter quell’equilibrio e quel tasso tecnico che con l’olandese probabilmente non vi sarebbe. Intanto, tra una panchina e l’altra, Dumfries attende il rinnovo, come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa pre Ungheria-Olanda.

“Spero che venga fatto tutto il prima possibile. Ho giocato poco e ovviamente voglio più spazio, sono concentrato sul guadagnare più minuti e Darmian in quel ruolo è un duro concorrente. La trattativa per il prolungamento si è un po’ prolungata per il passaggio di proprietà (da Suning a Oaktree, ndr), ma la volontà di firmare c’è e mi auguro di farlo presto“.

Foto: X Dumfries