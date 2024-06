Dumfries: “Con Theo Hernandez c’è solo rispetto. Inter-Milan è un derby d’oro”

Iri sera tra Olanda e Francia si è riproposto il duello sulle corsie esterne, tra Dumfries e Theo Hernandez, che aveva creato non poche polemiche nella festa scudetto dell’Inter, con il famoso striscione dell’olandese che teneva a guinzaglio Theo.

Intervistato dal De Telegraaf, Dumfries è tornato sulla rivalità con il milanista: “Theo lo ha già detto in un’intervista e lo dico anch’io. C’è solo rispetto. La rivalità tra Inter e Milan è qualcosa di bello. Ma il rispetto reciproco è grande. Una volta ci siamo scontrati in un grande duello. È stato un momento a bordo campo in cui bisognava darsi da fare. È andata bene da entrambe le parti. Inter-Milan è un grande derby, un derby d’oro. La lotta è immensa. Siamo entrambi giocatori, che vanno appena oltre il limite in questo o semplicemente non lo fanno. Ma questo fa parte del gioco. E reciprocamente c’è rispetto per l’altro”

Foto: twitter personale